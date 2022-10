Naď: Aktivity ruskej ambasády sú za hranicou diplomatickej činnosti

Bratislava 12. októbra (TASR) - Aktivity ruskej ambasády aj veľvyslanca Igora Bratčikova sú ďaleko za hranicou toho, čo možno akceptovať ako štandardnú diplomatickú činnosť. Vyhlásil to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) po stredajšom rokovaní vlády. Prípadné kroky voči nim zo strany slovenskej diplomacie necháva na ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera. Myslí si však, že treba urobiť minimálne jasný signál voči Bratčikovi.



"Máme informácie o aktivitách, ktoré robia. Sú neprijateľné," uviedol Naď. Hovorí o rôznych neprijateľných aktivitách ľudí z ruskej ambasády, o pokútnych nočných stretnutiach s predstaviteľmi samospráv či niektorých organizácií, ako aj o šírení klamstiev na sociálnych sieťach a o podpore rôznych extrémistických organizácií. Ďalšie rozhodnutia slovenskej strany sú podľa jeho slov veľmi citlivé z hľadiska bilaterálnych vzťahov.







Čo sa týka úvah o odmietaní víz pre Rusov utekajúcich z krajiny, poznamenal, že je to náročná diskusia. Na jednej strane podľa jeho slov predstavujú určité bezpečnostné riziko, no na druhej strane nepovažuje za správne paušalizovať a nepomôcť utekajúcim ľuďom. Potrebu vidí v tom, aby si riadne robili svoju prácu na ambasáde pri posudzovaní každého žiadateľa o víza.



Naď zároveň poukázal na sériu kybernetických útokov zo strany Ruskej federácie v uplynulom týždni, ktoré smerovali na štátne i súkromné organizácie. Odvrátili podľa jeho slov aj útok na siete rezortu obrany. Ocenil prácu Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) aj centra pre kybernetickú obranu v rámci jeho rezortu.