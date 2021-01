Naď: Aktívne zálohy by sa mohli otvoriť väčšiemu množstvu záujemcov

Bratislava 10. januára (TASR) – Projekt aktívnych záloh by sa mohol otvoriť väčšiemu množstvu záujemcov. Podmienkou by viac nemuselo byť pôsobenie v uniformovanej zložke. Konkrétny legislatívny návrh by mohol rezort obrany predstaviť v roku 2021. V rozhovore pre TASR to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). V súčasnosti eviduje rezort nízky záujem o vstup do aktívnych záloh.



„Dnes je situácia taká, že do aktívnych záloh môže ísť človek, ktorý absolvoval základnú vojenskú službu alebo pôsobil v nejakom inom bezpečnostnom zbore, a to nám výrazným spôsobom limituje počet ľudí,“ priblížil minister pre TASR. Mnohí vojaci alebo vojaci vo výsluhovom dôchodku podľa neho už nemajú motiváciu ďalej slúžiť vlasti. Hovorí, že cieľom je priblížiť sa k systému v Českej republike, kde môže do aktívnych záloh vstúpiť ktorýkoľvek občan, ktorý splní zdravotné limity a určené pravidlá.



Vlani prijali Ozbrojené sily (OS) SR 57 žiadostí o prijatie do aktívnych záloh v roku 2021. Pôvodne plánovali vycvičiť 330 vojakov. Platnú zmluvu malo 130 príslušníkov aktívnych záloh.



Zmeny sú potrebné aj pri dobrovoľnej vojenskej príprave. Podľa Naďa by sa mohla viac prepojiť s reálnou činnosťou ozbrojených síl. „Aby to nebolo umelé a zaujalo čo najviac ľudí,“ načrtol pre TASR. Projekt by mal podľa neho predstavovať aj alternatívu k rôznym polovojenským skupinám, ktoré pôsobia na Slovensku a predstavujú bezpečnostné riziko. „Veľa ľudí ide do tých polovojenských skupín preto, že majú radi armádu a ozbrojené sily, a nie preto, že chcú počúvať nejakého pravicového extrémistu, ktorý si napĺňa svoje politické záujmy viac, ako dbá o bezpečnosť našej krajiny,“ poznamenal.



Dobrovoľná vojenská príprava je určená pre mladých ľudí od 19 rokov, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti, potrebné na plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu. V roku 2019 ju absolvovalo 40 záujemcov. Vlani sa pre pandémiu nového koronavírusu nerealizovala.