Naď: Ani 77 rokov po skončení vojny sme nad zlom nevyhrali

Na snímke spomienkové podujatie k 77. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Európe v Múzeu SNP v Banskej Bystrici 7. mája 2022. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Banská Bystrica 7. mája (TASR) – Ani 77 rokov po skončení druhej svetovej vojny sme nad zlom nevyhrali. Som rád, že Slovensko je aj po toľkých rokoch na strane mieru. Pri príležitosti 77. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe to v sobotu v Múzeum Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici povedal minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO).povedal Naď.Minister obrany poznamenal, že tohtoročné oslavy ukončenia druhej svetovej vojny sú organizované v menšom rozsahu. Ich cieľom má byť spomienka na túto významnú udalosť, poďakovanie padlým i vyslanie odkazu tým, ktorí porušujú to, za čo naši predkovia bojovali.vysvetlil minister obrany.Spomienkové podujatie k 77. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Európe v Múzeu SNP otvorilo slávnostné kladenie vencov a minúta ticha v pietnej sieni Pamätníka SNP. Po oficiálnej časti program pokračuje aktivitami pre širokú verejnosť. Okrem bezplatného vstupu do múzea je pre návštevníkov pripravená prezentácia Vojenského historického ústavu, ukážky Vojenskej polície, diaľkovo riadené modely tankov a vojenských vozidiel či koncert Vojenskej hudby Banská Bystrica.