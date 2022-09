Naď apeluje, aby poslanci odobrili prístup Švédska a Fínska do NATO

Prečítajte si aj: Schôdzu neotvorili ani na druhý pokus, poslanci sa zídu opäť v utorok



Bratislava 14. septembra (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) apeluje na poslancov Národnej rady SR, aby čím skôr začali rokovať a odobrili prístup Fínska a Švédska do NATO.zdôraznil minister.Kontaktovali ho už predstavitelia ambasád i ministri obrany Fínska a Švédska.podotkol Naď.Podľa šéfa rezortu zahraničia Rastislava Káčera to nie je pre Slovensko dobrou vizitkou. Zdôraznil, že ratifikácia je žiaduca, aby mohli obe severské krajiny pokročiť v procese prístupu do NATO.dodal Káčer.Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) očakáva, že parlament bude na budúci týždeň uznášaniaschopný.Poslancom sa v stredu nepodarilo ani na druhý pokus otvoriť riadnu schôdzu. Plénum nebolo schopné sa uznášať. Zíde sa až v utorok (20. 9.). Okrem SaS sa neprezentovali ani opoziční poslanci, chýbali aj niekoľkí z radov koalície.