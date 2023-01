Naď: Bol to náročný rok, no jeden z najúspešnejších pre rezort obrany

Bratislava 3. januára (TASR) - Bol to náročný, ale úspešný rok, zhodnotil uplynulých 12 mesiacov v rozhovore pre TASR dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Poukázal na zrealizované i pripravené modernizačné projekty, zvyšovanie obranného rozpočtu aj legislatívne zmeny týkajúce sa rezortu obrany. Ozbrojené sily SR podľa neho opäť ukázali, že dobre fungujú a robia výbornú prácu.



"Bol to veľmi náročný rok, napriek tomu si dovolím povedať, že to bol jeden z najúspešnejších rokov pre rezort obrany vôbec od vzniku Slovenskej republiky," komentoval minister.



Ako pripomenul, uplynulý rok poznačili vojna na Ukrajine, migračná kríza, výrazný nárast cien, ale aj vnútropolitická kríza.



Za priority, ktoré plánoval realizovať v roku 2023, označil ešte pred vyslovením nedôvery vláde projekt nákupu nákladných vozidiel a ručných zbraní. Podpísať chcel stihnúť aj realizáciu infraštruktúrnych projektov – komplexnú obnovu vojenskej ubytovne Hviezda známej ako Kukurica, Vojenského archívu v Trnave a zotavovne na Zemplínskej šírave. Otvorená zostala aj téma dronov a podzvukového letectva.



Slovensko minulý rok uzavrelo so Švédskom medzivládnu dohodu na nákup 152 pásových obrnených vozidiel CV90 v celkovej hodnote 1,688 miliardy eur, ako aj zmluvu s Fínskom na nákup 76 bojových obrnených vozidiel 8x8 za 447 miliónov eur. Na návrh rezortu sa novelizoval zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a prijal sa nový zákon o Vojenskom spravodajstve.



Začiatkom roka Slovensko uzavrelo s USA dohodu o obrannej spolupráci (DCA). Po začiatku ruskej invázie sa pridalo k podporovateľom Ukrajiny, ktorej venovalo podľa zverejnených údajov z decembra pomoc v celkovej hodnote približne 167,8 milióna eur. Obranný rozpočet by mal v roku 2023 po prvý raz prekročiť dve percentá HDP.