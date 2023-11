Naď bude kandidovať za predsedu strany Demokrati

Bratislava 20. novembra (TASR) - Podpredseda strany Demokrati a exminister obrany Jaroslav Naď bude na decembrovom sneme kandidovať za predsedu strany. Oznámil to na sociálnej sieti. Súčasný šéf Demokratov Eduard Heger už avizoval, že sa o predsednícku stoličku opätovne uchádzať nebude.



Na sneme 2. decembra sa má voliť zloženie predsedníctva. Naď pripomenul, že Heger sa rozhodol vo funkcii nepokračovať, hoci mal mandát ešte na tri a pol roka. "Ukazuje to jeho vysokú úroveň politickej kultúry a tiež jeho osobné vnútorné demokratické nastavenie a charakter," skonštatoval.



Naď zároveň tvrdí, že na dnešnej parlamentnej mape chýba stredopravý subjekt, ktorým je štandardná demokratická strana so štruktúrami po celom Slovensku, ktorá je jasne prozápadná, prodemokratická či protikorupčná. Je presvedčený, že strana Demokrati takým subjektom je.