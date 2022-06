Naď: Československí výsadkári zanechali hrdinský odkaz o slobode

Bratislava/Praha 18. júna (TASR) - Československí výsadkári svojimi skutkami zanechali hrdinský a zaväzujúci odkaz o slobode. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol v sobotu v Kostole svätých Cyrila a Metoda v Prahe, kde si s českou ministerkou obrany Janou Černochovou uctili pamiatku československých parašutistov z operácie Anthropoid pri príležitosti 80. výročia ich úmrtia. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Boj výsadkárov vrátane odolávania v krypte kostola potvrdili húževnatosť týchto velikánov, ktorí bojovali do poslednej chvíle. Svojimi skutkami zanechali našim národom hrdinský a zaväzujúci odkaz o slobode. Nemožno nevidieť paralelu s ukrajinskými bojovníkmi, ktorí sa taktiež odmietajú podvoliť agresii proti slobode," skonštatoval Naď na mieste skonu československých výsadkárov, medzi nimi aj Slováka Jozefa Gabčíka.



V pražskom chráme zvádzali siedmi parašutisti 18. júna 1942, po 22 dňoch od úspešného atentátu na Reinharda Heydricha - zastupujúceho ríšskeho protektora v Protektoráte Čechy a Morava, boj na život a na smrť proti násobnej prevahe príslušníkov nacistického gestapa a SS. Ako pripomenula hovorkyňa, úspešný atentát na Heydricha vyvolal veľký medzinárodný ohlas.



"Hrdinom odboja je venovaná aj rovnomenná výstava v Národnom múzeu v Prahe, ktorú pripravilo Slovenské národné múzeum v spolupráci s Vojenským historickým ústavom v Bratislave. Pre verejnosť je k dispozícii do konca októbra 2022," upozornil rezort.