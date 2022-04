Naď: Cesta premiéra do Kyjeva sa pokladá za bezpečnejšiu

Bratislava 6. apríla (TASR) – Štvrtková (7.4.) cesta predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO) do Kyjeva sa pokladá za bezpečnejšiu. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že ide o premiérovo rozhodnutie a nebude to komentovať. V marci premiérovi cestu na Ukrajinu neodporúčali bezpečnostné zložky.



"Vždy, keď ide premiér do zahraničia, tak sa zložky, ktoré to majú na starosti, čiže primárne Úrad na ochranu ústavných činiteľov a iné služby, zaoberajú akýmikoľvek otázkami, ktoré s tým súvisia," povedal minister obrany. Ako dodal, koordinujú to aj s prijímajúcou stranou alebo ďalšími cestujúcimi a to sa deje aj v tomto prípade. Podľa jeho slov ide o štandardný proces.



V marci Heger neodcestoval do Kyjeva spolu s predsedami vlád Českej republiky, Poľska a Slovinska po konzultácii s bezpečnostnými zložkami. Tie mu to vyslovene neodporúčali.



Heger vo štvrtok večer odcestuje do Kyjeva, stretne sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Na návštevu odcestuje spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.