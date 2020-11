Naď: Do 12.00 h sa dalo otestovať 553.377 ľudí

Skalica 7. novembra (TASR) - Do soboty 12.00 h bolo v rámci druhého kola plošného testovania na ochorenie COVID-19 otestovaných 553.377 ľudí, z nich malo pozitívny výsledok 3677, čo je približne 0,6 percenta. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) na tlačovej konferencii v Skalici.



Otvorených je podľa Naďa 2736 odberných miest, z toho 22 v tzv. zelených okresoch. Realizáciu zabezpečuje takmer 21.000 ľudí. Z celkového čísla sa v zelených okresoch dopoludnia dalo otestovať 8041 ľudí, 58 malo pozitívny výsledok.



Minister hovorí, že v červených okresoch neevidujú dlhé rady. Čaká sa podľa neho iba na niektorých miestach v zelených okresoch. Poprosil preto ľudí, aby v rade zbytočne nečakali a prišli neskôr, prípadne sa išli dať otestovať do červených okresov.



Podľa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) doterajšie výsledky potvrdzujú, že antigénové testy fungujú. "Slovensko má efektívnu zbraň proti COVIDU-19," vyhlásil. Zároveň nevylúčil opakovanie testovania v najbližších mesiacoch, či už lokálne alebo plošne, ak si to bude situácia vyžadovať.



V 45 okresoch sa v sobotu začalo druhé kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19. Ide o tzv. červené okresy, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v minulotýždňovom prvom kole testovania hranicu 0,7 percenta. Odberné miesta sú otvorené od 8.00 do 20.00 h. Odberné miesta vznikli aj v niektorých zelených okresoch, kde o to požiadali samosprávy. Ich zoznam je zverejnený na somzodpovedny.sk.