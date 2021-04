Naď: Do programového vyhlásenia vlády nechceme dopĺňať ďalšie veci

Bratislava 7. apríla (TASR) - Do nového programového vyhlásenia vlády (PVV) by nemali pribudnúť nové úlohy pre rezort obrany, zmeny budú malé. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol po stredajšom rokovaní vlády.



"Veci, ktoré sme zrealizovali, vyškrtneme, a tie, ktoré chceme spresniť, spresníme, ale nechceme dopĺňať ďalšie veci, aj tak je to dosť rozsiahle, je tam veľmi veľa úloh," povedal Naď. Dodal, že ministri majú na predloženie svojich návrhov týždeň.



Prvé zasadnutie vlády pod vedením nového premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) zhodnotil staronový minister ako "efektívne a k veci". Bol by rád, keby to tak fungovalo aj naďalej.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová menovala nový kabinet pod vedením Hegera po rekonštrukcii vlády 1. apríla. Vláda je podľa Ústavy SR povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu (NR) SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery.



Návrhy jednotlivých členov vlády do programového vyhlásenia majú vychádzať z programu vlády vymenovanej 21. marca 2020. Z nich bude následne dopracovaný konečný návrh PVV.