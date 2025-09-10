< sekcia Slovensko
PS a Demokrati sa vyjadrili narušeniu poľského vzdušného priestoru
V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru.
Bratislava 10. septembra (TASR)
Bratislava 10. septembra (TASR) - V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne. Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvým takýmto incidentom na území členského štátu NATO. Všetky bezpečnostné postupy v Poľsku podľa neho riadne fungovali.
PS: Ak boli drony nad Poľsko vyslané úmyselne, ide o jasný akt agresieAk drony nad Poľsko ruský prezident Vladimir Putin vyslal úmyselne, ide o jasný akt agresie. Stále je tu však aj možnosť, že ich cieľom bola Ukrajina a v Poľsku skončili neplánovane. Tak či tak, nikdy tam nemali byť. Uviedol to podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Tomáš Valášek. TASR o tom informovala Jana Matiašová z mediálneho oddelenia hnutia.
Valášek považuje správanie predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) za nebezpečné pre Slovensko. „Každý hrdý líder suverénnej krajiny by v tejto situácii neprosíkal o plyn, ale naliehal na agresora, aby okamžite prestal s vojnou, ktorá čoraz viac ohrozuje aj členské štáty Aliancie,“ zdôraznil. Ako dodal, Slovensko by nemalo čakať, kým drony priletia do Poľska či Rumunska, keď už môže byť neskoro - mali by byť zostrelené ešte nad Ukrajinou, ako to vláda tejto krajiny opakovane navrhla.
Člen predsedníctva PS Ivan Korčok podotkol, že budú pozorne sledovať, ako sa k situácii postaví minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Korčok podľa svojich slov telefonoval s poľským veľvyslancom na Slovensku Piotrom Samerekom a v súvislosti s narušením poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi mu vyjadril podporu a solidaritu.
Poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Yar incident označila za ďalší dôkaz toho, že do európskej obrany je potrebné investovať a Slovensko, ako štát na hranici s Ukrajinou, by malo stáť v prvom rade pri rozdeľovaní európskych peňazí na obranu. „V čase, keď šéfka Európskej komisie v europarlamente hovorí o potrebe posilnenia našej obrany, čítame správy o narušení európskeho vzdušného priestoru v Poľsku ruskými dronmi. Ak sa potvrdí, že nešlo o omyl, očakávam, že vláda Roberta Fica konečne jasne odsúdi Putinovu agresiu a prestane hazardovať s bezpečnosťou Slovenska a naším spojenectvom v EÚ a NATO,“ vyhlásila.
Naď: Fico mal pre situáciu v Poľsku okamžite zvolať bezpečnostnú radu
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) mal pre situáciu v Poľsku okamžite zvolať bezpečnostnú radu štátu. Ozbrojené sily SR musia ísť do zvýšenej pohotovosti. V reakcii na narušenie poľského vzdušného ruskými dronmi to uviedol exminister obrany Jaroslav Naď, ktorý je predsedom mimoparlamentnej strany Demokrati. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa strany Martina Kakaščíková.
„Už dávno mala byť zvolaná bezpečnostná rada štátu, pretože na územie nášho suseda dopadli bojové drony, podľa medializovaných informácií z Ruskej federácie. Aké sú stanoviská vlády, aký je postoj vrchného veliteľa ozbrojených síl Petra Pellegriniho? Čo ide urobiť minister Robert Kaliňák na ochranu najmä východného Slovenska? Nič, absolútne nič, žiadne odpovede, stanoviská nepočuť, iba ohlušujúce ticho. Táto vláda rezignovala na bezpečnosť a obranu občanov,“ vyhlásil Naď.
Okrem toho by mala vláda prostredníctvom diplomacie vyjadriť podporu slovenskému partnerovi a susedovi. Naďa zároveň zaujíma, kto aktuálne rokuje za Slovensko so spojencami v Severoatlantickej aliancii (NATO).
Je podľa neho nevyhnutné, aby boli všetky dostupné sily a prostriedky pripravené. „Kde sú systémy protivzdušnej obrany Mantis a KUB? Moderný systém Mantis, ktorý som vyrokoval s Nemeckom a chválil sa ním Kaliňák na výročí SNP je vhodný presne na obranu proti dronom. Prečo opäť skončil v garáži, rovnako ako systém S300 za vlád Smeru,“ spytoval sa bývalý minister s tým, že vládni politici sa zahrávajú s bezpečnosťou občanov.
