Naď hovorí pri nahrávkach len o špičke ľadovca, Kaliňák o nezákonnosti

Bratislava 7. novembra (TASR) - Medializované nahrávky z poľovníckej chaty, kde sa stretávali líder Smeru-SD Robert Fico, obhajca Marek Para, exminister vnútra Robert Kaliňák, podnikateľ Miroslav Bödör a syn bývalého policajného prezidenta Tibora G., sú podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) len špičkou ľadovca. Myslí si, že si "ešte vypočujeme veľa vecí". Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza.



Kaliňák, ktorý je člen predsedníctva Smeru-SD, však považuje nahrávky za nezákonné. "Vládna koalícia dúfala, že to na nás nasadí a nájde trestnú činnosť. Nič sa tam nenašlo, len súkromná debata medzi ľuďmi," skonštatoval. Aby bolo legitímne nasadiť odpočúvanie takejto chaty pre vyšetrovanie pytliactva, bol by podľa bývalého ministra vnútra potrebný "kamión zveriny". Kaliňák sa zároveň pýta, prečo nebola kamera umiestnená tam, kde sa zverina spracúva.



Naď reagoval, že nasadenie informačno-technických prostriedkov (ITP) bolo schválené súdom a až následne sa zistilo, kto sa na chate stretáva. Kaliňáka sa na margo umiestnenia kamier opýtal, či vie, kde všade boli nainštalované. Únik informácií z ITP však minister označil za absurditu. "V minulosti, keď takto unikali záznamy, som však takéto výkriky a plačlivé prosby nepočul," skonštatoval.



Naď tvrdí, že okolo 30 nominantov bývalých vlád, v ktorých bol Smer-SD, sa priznalo k trestnej činnosti. "Veľmi sa bojíte," povedal Kaliňákovi s tým, že ak súčasná vláda vydrží, spravodlivosť príde. "Skončí divadelné predstavenie Smeru," podotkol minister. Kaliňák podľa neho začal do politických debát chodiť opäť preto, lebo vie, že je tu už "posledná hranica".



Kaliňák si, naopak, myslí, že ak sa skončí súčasná vláda, príde na Slovensko spravodlivosť. "Ja by som vás aj nechal dovládnuť, kebyže sa nebojím o Slovensko. O seba sa však nebojím, nechodím s ochrankou," skonštatoval. Vláda má podľa neho na svedomí smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského i množstvo obetí na ochorenie COVID-19.



"Celý čas podvádzajú ľudí a potom sa čudujú, že ich ľudia nerešpektujú," povedal Kaliňák. Nesúhlasí s tým, aby pre ochranné rúška vznikali v spoločnosti bitky. Minister obrany zareagoval, že v prípade troch obvinených mužov z nedávneho incidentu s "antirúškarmi" v piešťanskom supermarkete sú dvaja bývalí profesionálni vojaci. "Zámerne chodia do obchodov a provokujú. Robia to pre peniaze," povedal Naď.