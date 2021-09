Naď: Integračné tímy NATO sú dôležitým nástrojom aj v mierovom čase

Na archívnej snímke zľava veliteľ slovenskej NFIU, plukovník Peter Brauner, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) a minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 7. septembra (TASR) – Integračné tímy NATO predstavujú dôležitý nástroj aj v mierovom čase. Ozbrojeným silám pomáhajú napríklad urýchľovať procesy plánovania a modernizácie. Na Slovensku bol tím nápomocný aj pri minuloročnom plošnom testovaní obyvateľstva. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol v utorok pri príležitosti piateho výročia pôsobenia Tímu pre integráciu síl NATO na Slovensku (NATO Force Integration Unit Slovakia – NFIU SVK). Zložka sídli v bratislavských Vajnoroch.zhodnotil Naď. Pripomenul, že slovenský tím získal vlani plnú certifikáciu. Je podľa neho vysoko hodnotený. Okrem cvičení chcú NFIU zapájať aj do komunikácie, či už s akademickou obcou, verejnosťou alebo mimovládnymi organizáciami.Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) v príhovore zdôraznil potrebu reagovať na meniace sa bezpečnostné prostredie. Poučiť sa podľa neho treba napríklad aj zo situácie v Afganistane. Závery z vyhodnotenia pôsobenia NATO v tejto krajine sa podľa neho musia odraziť aj v novej stratégii Aliancie pripravovanej na samit NATO v Madride 2022.uviedol Korčok.Veliteľ slovenskej NFIU Peter Brauner vyzdvihol aktívnu spoluprácu s Ozbrojenými silami SR.povedal o plánoch do budúcnosti.Tím pre integráciu síl NATO na Slovensku je jednou zo šiestich jednotiek pod operačným velením Mnohonárodného zboru sever-východ v Štetíne zaradeného do štruktúry síl NATO v oblasti zodpovednosti Spojeneckého veliteľstva síl Brunssume. Jeho úlohou NFIU je zabezpečovať a koordinovať rýchle nasadenie spojeneckých síl v danom regióne, podpora kolektívnej obrany NATO v plánovacom procese a asistencia pri výcviku a cvičeniach. Plnú spôsobilosť získal 1. júna 2017 a certifikáciou prešiel 3. novembra 2020.