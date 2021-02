Naď: Je nemožné zachytiť všetkých, ktorí nedodržujú opatrenia

Bratislava 24. februára (TASR) - Počet ľudí i organizácií nedodržiavajúcich opatrenia je taký veľký, že je nemožné všetko zachytiť. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to pripustil počas stredajšieho rokovania vlády. Policajti s pomocou vojakov podľa neho robia, čo môžu. Vyzval na dodržiavanie pravidiel. Uvažovať by sa podľa neho malo aj o sprísnení hraničného režimu.



Úplné uzavretie hraníc by malo podľa ministra obrovské dosahy na ekonomiku. "Nie je to ľahké, ale áno, keď vidíme, že v Nemecku dokázali možno aj proti nariadeniam v rámci Európy dohodnutím sprísniť procesy, tak by sme nad tým mali uvažovať," načrtol.



Minister vníma propagandu a politikárčenie v súvislosti s vakcínou Sputnik V. Sám by sa dal zaočkovať iba registrovanou vakcínou. "Na druhej strane evidujem fakt, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí by sa chceli dať zaočkovať iba Sputnikom," skonštatoval.