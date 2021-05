Naď kontroloval výsledky investícií do zlepšovania podmienok vojakov

Martin 1. mája (TASR) - Šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽANO) navštívil vojakov sídliacich v Martine. Zaujímal sa najmä o zmeny, ktoré sa podarili počas uplynulého obdobia v rámci investícií rezortu do infraštruktúry a zlepšovania podmienok príslušníkov Ozbrojených síl SR. TASR o tom v sobotu informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Aj v martinských útvaroch sa podarilo posunúť veci k lepšiemu, čo oceňujú najmä samotní vojaci. Aj po viac ako roku vo funkcii ma však, žiaľ, stále dokáže prekvapiť realita, v ktorej musia naši vojaci po celom Slovensku fungovať. Ide o pozostatky naozaj dlhodobého zanedbávania infraštruktúry, ktoré sa snažíme odstraňovať postupne od tých najurgentnejších," povedal Naď.



Ako doplnil, snahou rezortu je vyčleňovať investície efektívne do každej z oblastí, ktoré to potrebujú. "Napriek tomu, že na verejnosti rezonujú najmä modernizácia a nákupy techniky, intenzívne pracujeme na zlepšení podmienok vojakov vo všetkých smeroch súčasne," zdôraznil šéf rezortu obrany.



Martinskí vojaci ministra informovali o postupnom návrate k plneniu štandardných úloh a k výcvikovým aktivitám v rámci zlepšujúcej sa pandemickej situácie. Tiež o opatreniach zavedených na zamedzenie šírenia prípadného výskytu ochorenia COVID-19 v útvaroch. Naď bližšie zisťoval aktuálne potreby vojakov a tiež ich plány na blízku budúcnosť v rámci plnenia úloh a rozvoja spôsobilostí.