NAĎ: Lídri majú záujem ukončiť rokovania o zostavení vlády čo najskôr

Bratislava 11. marca (TASR) - Potenciálni koaliční partneri majú záujem ukončiť rokovania o zostavení novej vlády čo najskôr, naďalej intenzívne rokujú v posilnených formátoch. Na stredajšom brífingu počas rokovania lídrov hnutí a strán OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí to povedal Jaroslav Naď z OĽaNO. Konkrétne mená či záujmy strán a hnutí o jednotlivé rezorty špecifikovať nechcel.



Naď skonštatoval, že lídri sa počas dňa stretávali v rôznych formátoch, aj spoločne. Za dobrú správu považuje to, že sa rokovania posunuli dopredu. Poznamenal, že aj obsadenie menej významného rezortu môže mať dopad na prerozdelenie miest v tých väčších. "Dôležitejšie ako konkrétne mená je to, aby Slovensko malo kvalitnú a slušnú vládu, a na tom sa robí," povedal. Problémy, na ktorých rokovania viaznu, nechcel konkretizovať.



Na otázku, či bude novým ministrom obrany, odpovedal, že nikto nemá v súčasnosti nič isté. "Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič," podotkol.



Dodal, že o priebehu rokovaní počas dňa informoval líder OĽaNO Igor Matovič aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Tá ho ako predsedu víťazného hnutia po parlamentných voľbách poverila zostavením vlády.