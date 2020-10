Naď: Ľudia od nás očakávajú zodpovednosť, nie populizmus

Bratislava 11. októbra (TASR) – Ľudia od nás očakávajú zodpovednosť, nie populizmus. Vyhlásil to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Reagoval tak na nedeľné rokovanie ústredného krízového štábu, z ktorého ešte pred jeho skončením sa odišiel minister hospodárstva a šéf koaličnej SaS Richard Sulík. Ten zároveň médiá informoval o tom, že je proti zatváraniu reštaurácií, fitnescentier či divadiel.



"Ak niekto s cieľom získania politických bodov ohrozuje zdravie, či dokonca životy tisícok ľudí, je to vyslovene obludné a nechutné," skonštatoval Naď. Vláda je podľa jeho slov na to, aby v ťažkých momentoch chránila občanov, a niekedy na to treba prijímať aj nepopulárne a náročné rozhodnutia.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) na sociálnej sieti napísal, že sa chcel Sulíka opýtať, čo navrhuje, aby sa situácia na Slovensku zlepšila. "Nemohol som, lebo po deklarácii, že je proti obmedzovaniu prevádzok, sa zdvihol, išiel novinárom oznámiť radostnú zvesť, že on bojuje proti obmedzeniam, a odišiel. Pripomínam, že predtým, než sme o obmedzeniach pre prevádzky vôbec začali rokovať," vyhlásil.



Ďalší zástupcovia SaS na rokovaní podľa ministra chceli predloženie analýzy, kde je pravdepodobnosť nákazy najvyššia. Krajniak upozorňuje, že najväčšie riziko nákazy je aktuálne v domácnosti a medzi najbližšími. "Sulík a SaS nenavrhujú nič, iba rúška a rozstupy. Počuli niekoľkokrát, že to nárast nakazených ani nespomalí. Oni na to nič. Smutné. Takže nepopulárne veci máme urobiť my, oni budú proti, budú za pekných," uviedol Krajniak. Ako podotkol, je "radosť" byť s SaS vo vláde.



Sulík po tom, ako odišiel z rokovania ústredného krízového štábu, prítomným médiám prezradil, že pandemická komisia predstavila na Slovensku návrh na uzatvorenie reštaurácií, fitnescentier či divadiel. Sulík je proti takémuto návrhu, odôvodňuje to škodlivosťou pre ekonomiku. Kritizoval, že odborníci nemajú dáta o nakazených. Zároveň informoval, že ho na rokovaní štábu zastúpi jeho poradkyňa Jana Kiššová.



Premiér Igor Matovič (OĽANO) označil Sulíkovo správanie za mimoriadne nezodpovedné a mimoriadne neľudské. Na sociálnej sieti napísal, že "sú ľudia, ktorí sa ani v mimoriadne ťažkej situácii nevedia správať ako zodpovední". Konanie šéfa SaS skritizovali aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) či vicepremiérka a šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



Europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová sa, naopak, postavila na stranu Sulíka. Vyjadrenia premiéra nie sú podľa nej hodné situácie, v akej sa Slovensko nachádza. Tiež ho kritizovala za to, že ľudia nedodržiavajú opatrenia. Krajčímu aj Matovičovi podľa nej chýba plán.