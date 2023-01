Naď má iný názor na politiku ako Matovič, stotožňuje sa s Hegerom

Bratislava 11. januára (TASR) - Člen predsedníctva OĽANO Jaroslav Naď má iný názor na politiku ako šéf hnutia Igor Matovič. So straníckym kolegom a dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom sa stotožňuje v svetonázore a v cieli v politike. "Či to bude debata v rámci hnutia alebo debata, ktorá bude smerovať k tomu, že odídeme z hnutia, to je ešte otázne," načrtol. Hovorí o viacerých alternatívach.



S Hegerom hľadá Naď podľa svojich slov také riešenie, aby si mal volič čo vybrať v ďalších voľbách. "Čo dnes chýba voličovi, je alternatíva, ktorá má jasné zahraničnopolitické smerovanie a je proreformná a smeruje k tomu, aby to nebolo mantinelové. Ako je Progresívne Slovensko príliš liberálne a príliš ľavicové, tak sú niektoré stanoviská, ktoré Igor Matovič deklaruje, príliš konzervatívne a s nimi mám ja ako osoba problém," uviedol Naď s tým, že nejde o osobný konflikt s Matovičom. Povedal, že najmä v poslednom období má iný názor na to, ako sa má robiť politika, alebo kde majú byť priority.



K hľadaniu novej väčšiny v parlamente Naď povedal, že sa "podpisuje na viacerých frontoch". Očakáva podporu hnutia OĽANO, ako aj poslancov Sme rodina. Rokuje sa podľa neho aj s ďalšími nezaradenými poslancami. "Ja si myslím, že tento projekt môže byť úspešný," komentoval. Cieľom je podľa Naďa dovládnuť štandardné štyri roky. V prípade novej Hegerovej vlády nevylúčil zmeny na ministerských postoch. Komunikuje sa aj s predsedom SaS Richardom Sulíkom.



Naď potvrdil, že snem OĽANO sa uskutočnil online. Nevylúčil aj riadny snem. Vnútrostranícke diskusie však podľa neho prebiehajú aj mimo snemov.



Naď nepredpokladá, že by sa mohla schváliť zmena Ústavy SR o možnosti skrátiť volebné obdobie. Poukázal na nesúhlas hnutia OĽANO s predčasnými voľbami, negatívny postoj očakáva aj od SaS.