Naď: Maďarsko sa zapojí do ochrany vzdušného priestoru SR

Budapešť 27. januára (TASR) - Maďarsko sa zapojí do ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Uviedol to dočasne poverený slovenský minister obrany Jaroslav Naď v piatok po stretnutí s maďarským rezortným kolegom Kristófom Szalayom-Bobrovniczkým v Budapešti, píše TASR.



Naď pripomenul, že od minulej jesene ochraňujú slovenský vzdušný priestor Poľsko a Česká republika. Po zapojení Maďarska po podpise príslušných zmlúv tak podľa neho pôjde o "reálny projekt" Vyšehradskej skupiny (V4). "To preukazuje, že Vyšehradská štvorka je naďalej veľmi dôležitým aktérom pre všetky naše strany," zdôraznil.



Ministri tiež podľa Naďa hovorili o posilňovaní krajín na východnom krídle Severoatlantickej aliancie. Zhodli sa, že základnou úlohou NATO je ochrániť územie svojich členských štátov, preto budú robiť kroky smerujúce k posilňovaniu východného krídla Aliancie.



Čo sa týka situácie na Ukrajine, obaja ministri sa zhodli na tom, že tak ako bude Maďarsko rešpektovať slovenskú pozíciu, Slovensko bude rešpektovať maďarskú pozíciu, povedal Naď. "Spoločne budeme hľadať také pragmatické riešenia, ktoré budú pomáhať Ukrajine tak, aby odolala ruskej agresii," dodal.



Szalay-Bobrovniczky v súvislosti s vojnou na Ukrajine povedal, že stanovisko Maďarska zostáva nezmenené. Stojí na strane mieru a želá si, aby sa čo najskôr začali mierové rokovania.



"Samozrejme odsudzujeme agresiu Ruska voči susednej krajine a podporujeme územnú integritu Ukrajiny," povedal.



Maďarský minister zdôraznil, že Slovensko je jedným z najbližších spojencov Maďarska, pričom obe krajiny sú zaviazané k pravidelnému dialógu. "Sú témy, na ktorých sa úplne zhodujeme, a na niektorých nie, ale to neznamená, že o nich netreba diskutovať, práve naopak, v nich sa musíme dohodnúť," dodal.



Ministri sa dotkli aj situácie na západnom Balkáne a v tejto súvislosti Szalay-Bobrovniczky vyjadril Slovensku vďaku za vyslanie policajtov na južnú hranicu Maďarska.