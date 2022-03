Naď: Máme záujem zbaviť sa ruských MiG-29, no zatiaľ nemáme náhradu

Bratislava 8. marca (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR má záujem zbaviť sa v čo najkratšom čase stíhačiek typu MiG-29, no nateraz Slovensko nemá náhradu. Vyhlásil to minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že rezort robí všetko pre to, aby sa procesy urýchlili.



V súvislosti s tým, že Poľsko je pripravené poskytnúť svoje stíhačky MiG-29 Spojeným štátom americkým, Naď povedal, že so spojencami komunikuje jasne a priamo.



Naď sa tiež v pondelok telefonicky spojil s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom.



"Udalosti na Ukrajine podčiarkujú potreby zvýšenia bezpečnosti krajín NATO, a to najmä na východnej hranici NATO, vrátane vzdušného priestoru. Opakujem záujem rezortu obrany zbaviť sa v čo najkratšom čase ruských strojov MiG-29 a ruských ´technikov´ zo Sliača. Som ale minister obrany Slovenskej republiky a je mojou primárnou povinnosťou zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru našej krajiny. Nateraz za MiG-y nemáme náhradu, no robíme všetko pre to, aby sme procesy urýchlili," skonštatoval Naď v stanovisku, ktoré TASR poskytla hovorkyňa MO Martina Kovaľ Kakaščíková.



V súvislosti s medializovanou správou o zámere Poľska poskytnúť svoje stroje Spojeným štátom Naď zdôraznil, že SR komunikuje so spojencami jasne a priamo a nie prostredníctvom tlačových správ a odkazov na sociálnych sieťach.



"Opakujem, že my veľmi dobre vieme, čo máme a chceme robiť. Vieme, aká je naša pozícia, a o všetkých našich krokoch budeme informovať médiá vtedy, keď budú veci kompletne vyrokované," povedal.



Šéf rezortu obrany po telefonáte s americkým partnerom potvrdil aj odhodlanie Slovenska a Spojených štátov vynakladať všetky dostupné sily a prostriedky na posilnenie kolektívnej bezpečnosti a tiež pomoc Ukrajine.



"Spojené štáty americké sú, pochopiteľne, najsilnejším článkom Aliancie. V rokovaniach sme ale rovnocennými partnermi a zhodli sme sa na tom, že obe krajiny poskytneme Ukrajine všetky možné a dostupné prostriedky, aby sa Ukrajinci mohli hrdo brániť proti nevyprovokovanej agresii zo strany Ruska," dodal.



Súčasťou rokovaní boli aj konkrétne opatrenia na posilnenie ochrany východnej hranice SR a NATO.



"Hovoríme o posilnení v podobe spojeneckých vojakov a techniky, ktorú by sme si z nášho rozpočtu mohli iba ťažko dovoliť," potvrdil.



Zároveň ocenil dohodu s ministrom Austinom na konkrétnych moderných spôsobilostiach, ktoré USA poskytnú Slovensku pri vytváraní jednotky NATO eFP.