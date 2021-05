Naď: Ministri obrany EÚ a šéf NATO vyjadrili solidaritu s ČR

Brusel 6. mája (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg počas štvrtkového stretnutia s ministrami obrany krajín EÚ v Bruseli rokoval o vojenskej mobilite, sťahovaní ruských vojsk od hraníc s Ukrajinou a o situácii v Afganistane. Uviedol to minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci - segment obrana.



Stoltenberg v správe pre médiá uviedol, že NATO pokračuje v monitorovaní významného nárastu ruskej armády na Ukrajine a v jej okolí. Privítal pritom štvrtkové vyhlásenie ministrov obrany o zahrnutí Kanady, Nórska a Spojených štátov do projektov posilnenej vojenskej spolupráce EÚ (PESCO) týkajúcich sa vojenskej mobility, ktoré umožnia aj jednotkám z týchto krajín rýchlejší pohyb po celej Európe.



V súvislosti so sťahovaním jednotiek NATO z Afganistanu Stoltenberg spresnil, že koniec misie NATO v tejto krajine neznamená skončenie vzťahov medzi Alianciou a Afganistanom. Dodal pritom, že spojenci skúmajú ako ďalej poskytovať finančnú a výcvikovú podporu afganským silám.



Naď spresnil, že ministri na pracovnom obede so Stoltenbergom hovorili aj o spoločných vojenských operáciách. Okrem Afganistanu a rusko-ukrajinského napätia rezonovala aj diplomatická kríza medzi Prahou a Moskvou v súvislosti s kauzou Vrbětice. Podľa jeho slov požiadal český minister obrany svojich kolegov o prediskutovanie tejto témy. Viaceré členské krajiny vysvetlili prečo vyhostili ruských diplomatov a ďalšie krajiny naznačili, že túto možnosť zvažujú.



"Všetci okolo stola sa zhodli, že je to absolútne neprijateľné a vyjadrili veľkú mieru solidarity s Českou republikou," opísal situáciu Naď. Dodal, že Stoltenberg v tejto záležitosti zopakoval jasné stanovisko a pozíciu Severoatlantickej rady.



Naď zopakoval Stoltenbergove tvrdenia, že spojenci si pri odchode z Afganistanu musia dať veľký pozor, aby po toľkých rokoch ich pôsobenia sa v tejto krajine bolo teraz možné udržať situáciu aspoň na súčasnej úrovni, a to z hľadiska celkovej bezpečnosti a bezpečného pôsobenia diplomatov, medzinárodných organizácií i súkromných spoločností a zároveň zabrániť návratu teroristov.



Ministri obrany si podľa jeho slov vypočuli Stoltenbergovo upozornenie, že Rusi síce sťahujú svoje jednotky od hraníc s Ukrajinou, je to však pomalý proces a pravdepodobne pôjde iba o čiastočné stiahnutie. "Netreba príliš oslavovať, že to napätie sa znižuje, lebo realita je taká, že ruské vojská tam budú vo veľmi blízko a vo veľkom počte," zdôraznil Naď.