Naď: Momentálne má Najvyšší správny súd 62 zamestnancov

Bratislava 24. augusta (TASR) – Momentálne má Najvyšší správny súd (NSS) SR 62 zamestnancov, z toho 16 je sudcov. V roku 2022 by mal byť počet sudcov zvýšený na 30. V rozhovore pre TASR to povedal predseda NSS SR Pavol Naď.



„K 1. augustu 2021 je súd obsadený 62 osobami. Ide o 16 sudcov, ku ktorým má v auguste pribudnúť ďalších päť. Ďalej ide o asistentov sudcov a zamestnancov správy súdu, ktorá sa postupne dopĺňa,“ spresnil predseda NSS SR.



Celkový počet sudcov a zamestnancov by mal v krátkom čase predstavovať počet 100. „Požiadali sme však Ministerstvo financií (MF) SR o finančné krytie na ďalších 13 miest správy súdu nevyhnutných na zabezpečenie jeho fungovania,“ priblížil.



Na súde by malo pôsobiť celkovo 37 asistentov sudcov. „Každý zo siedmich senátov bude mať k začiatku budúceho roku po päť asistentov, predseda a podpredseda súdu po jednom asistentovi. S rozširovaním počtu sudcov však musia pribúdať aj ďalší asistenti sudcov,“ spresnil s tým, že o predpokladanej možnosti ďalšieho zvyšovania počtu asistentov musí NSS SR ešte rokovať s MF SR.



Výberové konania na asistentov sudcov sú vypísané na koniec augusta a začiatok septembra. „Prihlásilo sa nám 60 uchádzačov na 13 vypísaných miest. Náročnosť tohto procesu spočíva aj v tom, že v krátkom čase je potrebné posúdiť odborné schopnosti a komplexné predpoklady u každého z uchádzačov, aby sme spravodlivo rozhodli o výbere najlepších z nich,“ podotkol Naď.



Priblížil, že asistent je odbornou pravou rukou sudcu. Podľa pokynov sudcu zhromažďuje právne podklady na rozhodnutie a vypracováva právne analýzy, tzv. skutkový a právny rozbor v jemu zverených spisoch. „Asistenti sudcov Najvyššieho správneho súdu majú ukončené vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa a vyžaduje sa od nich, aby boli vynikajúcimi odborníkmi na správne právo a správne súdnictvo a výrazne tak dopomáhali senátom, v ktorých sú zaradení, ku kvalitným súdnym rozhodnutiam vydaným v primeranej lehote,“ doplnil.



Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy.