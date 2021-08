Naď: Múzeum SNP bude mať aj po zmene zriaďovateľa právnu subjektivitu

Bratislava 23. augusta (TASR) – Múzeum SNP bude mať aj po plánovanej delimitácii právnu subjektivitu. Potvrdil to minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) v súvislosti s predloženým návrhom na prechod múzea zo zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR pod gesciu rezortu obrany. Návrh novelizovaného právneho predpisu, ktorý upravuje zmenu, je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



„Bolo veľmi veľa kuvikov, ktorí hovorili, ako to ideme zničiť, my však ponechávame právnu subjektivitu, múzejnú subjektivitu,“ povedal Naď, ktorý verí, že prepojením s Vojenským historickým ústavom v rámci rezortu obrany dostane múzeum impulz na rozvoj, modernizáciu a kvalitatívny posun.



„Našou snahou je, aby sa z Múzea SNP stala inštitúcia hodná 21. storočia,“ zdôraznil Naď, ktorý podľa svojich slov cíti podporu aj zainteresovaných subjektov na strane samosprávy či vedeckej obce pre plánovaný zámer.



Podľa návrhu novely zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty by sa mala delimitácia uskutočniť k 1. januáru 2022. V návrhu zákona má Múzeum SNP ako celoštátne špecializované múzeum status právnickej osoby, ktorá v oblasti dejín druhej svetovej vojny, protifašistického odboja a slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 - 1945 vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu. Okrem zbierkotvornej, vedecko-výskumnej a kultúrno vzdelávacej úlohy má naďalej slúžiť ako ústredné informačné, metodické i koordinačné centrum pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie.



Ministerstvo kultúry ako predkladateľ návrhu novely chce zmenu predložiť na rokovanie parlamentu do 1. októbra. Opozičný Smer-SD, naopak, avizuje, že príde s vlastným legislatívnym návrhom, ktorý by presunu v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti zabránil, z Múzea SNP chce zriadiť verejnoprávnu inštitúciu.



„Zámer platí, o postupe sa chceme dohodnúť s kolegami na našom poslaneckom klube,“ potvrdil pre TASR podpredseda poslaneckého klubu Smer-SD Dušan Jarjabek.