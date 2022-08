Naď: Najväčšou výzvou pre NSS bude posudzovanie volebných sťažností

Bratislava 7. augusta (TASR) – Najväčšou výzvou pre Najvyšší správny súd (NSS) SR bude v druhom polroku 2022 rozhodovanie o volebných sťažnostiach. Pre TASR to uviedol predseda NSS SR Pavol Naď.



"Na jeseň 2022 čakajú SR voľby do orgánov územnej samosprávy a vyšších územných celkov, ktorých priebeh a výsledky z hľadiska zákonnosti a ústavnosti sú predmetom rozhodovacej činnosti NSS SR. Je to naša najdôležitejšia úloha v druhom polroku 2022," zdôraznil Naď.



NSS SR funguje od augusta 2021. Kým prvý rok činnosti označuje Naď ako obdobie náročného štartu a rozbehu súdu, druhý rok fungovania má byť stabilizačným obdobím. "Budeme si v ňom povinní odpovedať v rámci vedenia súdu na mnohé čiastkové otázky týkajúce sa fungovania súdu a kancelárie súdu," dodal pre TASR.



V roku 2023 chce udržať výkonnosť všetkých senátov na takej úrovni, aby pri dodržaní požiadaviek na vysokú kvalitu rozhodovania skrátili priemernú dĺžku konania v kasačných veciach na jeden rok a v disciplinárnych veciach na lehotu troch - štyroch mesiacov od nápadu veci na súd.



NSS SR začal svoju činnosť vykonávať na začiatku augusta 2021. Hierarchicky má postavenie ako Najvyšší súd SR. Okrem správneho súdnictva a disciplinárok má za úlohu rozhodovať aj o volebných sťažnostiach.