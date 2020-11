Naď: Náklady rezortu za doterajšie testovania sú asi 30 miliónov eur

Bratislava 16. novembra (TASR) - Rámcové náklady na úkony, ktoré pri doterajších kolách plošného testovania na COVID-19 zabezpečovalo Ministerstvo obrany (MO) SR, sa pohybujú okolo čiastky neprevyšujúcej 30 miliónov eur. V tejto hodnote však nie sú započítané náklady rezortu vnútra a samospráv. Pred pondelkovým rokovaním ústredného krízového štábu (ÚKŠ) to uviedol šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



"Sú to priame náklady, ktoré má rezort obrany plus náklady na personál a zdravotníkov, ktorých zabezpečila armáda," vysvetlil minister. V súvislosti s plánovaným tretím kolom testovania, ktoré sa má týkať miest a obcí, v ktorých bolo pri druhom kole vyše jedného percenta pozitívne testovaných, Naď potvrdil, že menný zoznam bude zverejnený ešte v pondelok. Rozhodnutie o tom, ktorých samospráv sa bude týkať tretie kolo, by sa podľa neho nemalo meniť, definitívne však musí rozhodnúť ÚKŠ. V pondelok chce Naď zverejniť aj dáta z oboch testovacích víkendov za jednotlivé obce a mestá.



V prípade preplatenia nákladov, po ktorých dôrazne volajú samosprávy, spolufinancujúce štátnu akciu, odkázal šéf rezortu obrany na primárnu kompetenciu ministerstva vnútra. Priznal však, že v diskusii, ktorá sa týkala súm za jednotlivé samosprávy, sa ukázali rôzne čísla. "Pri niektorých samosprávach to vychádzalo na 0,60 eura za jedného testovaného, niekde na 3,50 eura. Tie čísla sú naozaj rozdielne a preto je náročné určiť, čo má byť a čo už nemá byť preplatené," povedal. Otázka teraz podľa neho stojí tak, či sa zvolí spôsob preverovania jednotlivých položiek, alebo sa zvolí paušálna suma pre všetky samosprávy a proces vyplatenia tak bude rýchlejší.



Uistil, že rozumie nárokom samospráv, ktoré si na konci kalendárneho roka, keď uzatvárajú rozpočtový rok, žiadajú preplatiť mimoriadne náklady, s ktorými ich finančné plány nerátali. "Uvedomujeme si to a zohľadňujeme to aj pri príprave ďalšej realizácie testovania," dodal minister obrany.