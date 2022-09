VIDEO: Naď: Namiesto ministrov SaS sú navrhnutí špičkoví odborníci

Bratislava 5. septembra (TASR) - Koalícia má na stole návrhy nových ministrov po odchode SaS z vlády, ktorí majú byť "nespochybniteľní špičkoví odborníci". Počas pondelkového rokovania vlády to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



"Pre mňa je dôležitejšie, aké mená budú navrhnuté, ako to, ktorá strana bude za tie rezorty zodpovedná," poznamenal Naď.







Ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) skritizoval za to, že sa rozhodol odísť v čase energetickej krízy. "Odísť z koalície, keď nás ľudia najviac potrebujú, je nezodpovedné," povedal. Minister tvrdí, že nikto SaS z vlády nevyháňa, je jej legitímne právo odísť z koalície. "Jediný, kto vyháňa z vlády SaS-ku, je SaS sama," podotkol. Naď zároveň poukázal, že traja zo štyroch koaličných partnerov sú "v pohode s tým, že Igor Matovič je ministrom".



Trojkoalícia bude pokračovať v menšinovej vláde a urobí všetko preto, aby vydržala. Koalícia bude podľa Naďa v menšinovej vláde dávať zákony, ktoré sa týkajú plánu obnovy, budú vychádzať z programového vyhlásenia vlády (PVV) a týkajú sa zahraničnej a bezpečnostnej politiky. "Predpokladám, že na tie sa nájde väčšina v Národnej rade SR," povedal Naď s tým, že menšinová vláda je problematická vec. Bude rád, ak SaS bude hlasovať za zákony, za ktoré hlasovala v PVV. Poukázal, že menšinovú vládu majú aj iné krajiny v Európskej únii.



Predčasné voľby považuje Naď v tejto chvíli, keď je inflácia, vojna a energetická kríza, za nezodpovedné. V prípade, že by boli predčasné voľby, bude to znamenať návrat mafie, ktorá bude podľa Naďa vládnuť s fašistami.