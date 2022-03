Naď: NATO sa musí na napätie s Ruskom pripraviť posilnením hranice

Brusel/Bratislava 16. marca (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) sa musí na obdobie dlhotrvajúceho napätia s Ruskom pripraviť systematickým fyzickým posilňovaním svojho východného krídla. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) na to poukázal počas stredajšieho pravidelného rokovania ministrov obrany členských štátov NATO. V súvislosti s ruskou agresiou voči Ukrajine hovorili o aktuálnych bezpečnostných otázkach. TASR informácie poskytla hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.



Minister sa poďakoval spojencom za podporu myšlienky posilnenia východného krídla Aliancie, osobitne Českej republike za to, že sa stala rámcovým štátom mnohonárodnej bojovej skupiny posilnenej predsunutej prítomnosti NATO, ktorá vznikne na území SR. Za avizovanú účasť na budovaní bojovej skupiny sa poďakoval tiež partnerom z Nemecka, Holandska, Poľska, Slovinska a Spojených štátov.



Dodal, že prítomnosť ozbrojených síl členských štátov NATO bude mať na území SR čisto obranný mandát a pomôže zvýšiť obranyschopnosť SR a pripravenosť jej ozbrojených síl na akýkoľvek scenár. Zdôraznil tiež, že Slovensko je spoločne so svojimi spojencami v NATO pre Ukrajinu zodpovedným partnerom.



Šéf rezortu obrany pripomenul tiež dlhodobé pôsobenie masívnej ruskej propagandy a hybridných aktivít na území SR. "Len tento týždeň sme sa rozhodli vyhostiť troch takzvaných ruských diplomatov za špionážne aktivity. Toto je len začiatok. Som presvedčený, že špionážnu a dezinformačnú sieť, ktorú u nás vytvorila ruská ambasáda a jej pridružené subjekty, sa nám podarí rozložiť," uzavrel minister.



Na okraji ministerského zasadnutia absolvoval Naď aj bilaterálne stretnutia s partnermi z Nemecka a Veľkej Británie.