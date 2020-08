Naď: Nedisponujem informáciou, že by V. Leitnera sledovala rozviedka

Bratislava 26. augusta (TASR) – Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) nedisponuje informáciami, že by súčasného štátneho tajomníka Vendelína Leitnera sledovala vojenská rozviedka počas éry ministra Ľubomíra Galka. "Aj keby som takouto informáciou disponoval, nemôžem to pred vami vyvrátiť alebo potvrdiť," povedal minister pred stredajším rokovaním vlády. "Jediné, čo môžem povedať, je, že si to nechám komplexne preveriť a zdôvodniť," dodal.



Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO) kritizoval nepresnosť medializovaných informácií. "Je pravda, že odpočúvaný bol a že podával sťažnosti, v tom čase však nebol ani šéfom spravodajskej služby, ani poradcom vtedajšieho ministra Ľubomíra Galka," povedal Mikulec.



Podľa informácie Nadácie Zastavme korupciu, ktorú v stredu publikoval denník Sme, malo nového štátneho tajomníka na ministerstve vnútra Vendelína Leitnera špehovať počas vlády Ivety Radičovej Vojenské obranné spravodajstvo (VOS). Leitner sa mal sťažovať Ústavnému súdu, so svojimi podnetmi neuspel.



Leitner bol v rokoch 2000 až 2006 riaditeľom Vojenskej spravodajskej služby. Túto pozíciu zastával aj súčasný minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v rokoch 2010 a 2012. VSS od roku 2013 neexistuje, zanikla zlúčením s Vojenským obranným spravodajstvom do jednej služby Vojenské spravodajstvo (VS).



Leitner sa spomínal ako jeden z možných uchádzačov o post riaditeľa Vojenského spravodajstva. TASR to potvrdila riaditeľka tlačového odboru Barbara Túrosová. Dodala, že Leitner má v súčasnosti bezpečnostnú previerku na stupeň "Dôverné".