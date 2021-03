Naď: Nemáme informácie o tom, ako sa skončili debaty v SaS a Za ľudí

Prečítajte si aj: Predstavitelia Za ľudí i SaS rokujú o situácii v koalícii



Bratislava 3. marca (TASR) – OĽANO nemá informácie o tom, ako sa skončili debaty na utorkovej (2. 3.) Republikovej rade SaS, ktorá sa mala zaoberať ďalším postupom v koalícii i prípadným odchodom z vlády. Pred rokovaním vlády to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO). Naznačil, že šéf liberálov a minister hospodárstva Richard Sulík by mal kabinet o výstupoch informovať na rokovaní ministrov.Naď nechce špekulovať, s čím Sulík príde, ani o tom, ako sa skončila podobná debata vo vnútri ďalšej koaličnej strany Za ľudí. Je však presvedčený, že by sa mala koalícia orientovať na prácu, a nevybíjať sa v hádkach.vyzval Naď.Poukázal na to, že niektoré konflikty sa vyostrujú úplne zbytočne, napríklad konštrukciami v médiách. Ako príklad uviedol informácie o tom, že minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominat SaS) na utorkovej tlačovej konferencii k dodávke vakcín Sputnik V povedal, že sa dozvedel o transporte len v nedeľu večer.oznámil Naď.Pnutie v koalícii vyvolala dodávka vakcín Sputnik V, ktorú mal vyrokovať predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) s ruskou stranou, a spôsob jej prijatia premiérom. Za ľudí a SaS sú proti používaniu vakcíny, ktorá nemá registráciu v Európskej únii. Predseda výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Tomáš Valášek na protest proti postupu premiéra odišiel z koalície i strany Za ľudí.