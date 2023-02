Naď: O migoch by mal rozhodnúť parlament, nie vláda

Bratislava 28. februára (TASR) - O poskytnutí stíhačiek MiG-29 Ukrajine by mal rozhodnúť uznesením parlament, nie vláda. Myslí si to dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Je to aj v súlade s odporúčaním dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa, ktorý hovorí o lepšej právnej istote. Podľa slov rezortu obrany bude vláda o darovaní stíhačiek rokovať až po jeho schválení v parlamente.



Šéf rezortu obrany opätovne potvrdil, že ak bude zvolaná mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k tejto téme, zúčastní sa na nej. "Neviem, či sa poslanci k tomu uznesú, aby bola, alebo nebola, ja budem pripravený prísť," reagoval Naď na otázku, či bude k stíhačkám tento štvrtok (2. 3.) zvolaná schôdza parlamentu. Bola by podľa neho škoda, keby si Slovensko nechalo lietadlá, ktoré už nevyužije. Vylúčil však, že by sa mal vojenskou pomocou Ukrajine zaoberať vládny kabinet už v stredu (1. 3.).



"Vláda bude rokovať o darovaní stíhacích lietadiel MiG-29 Ukrajine po tom, ako bude mať jasné stanovisko od poslancov NR SR. Ak poslanci vyjadria vôľu stáť na strane Ukrajiny a pomôcť jej vyradenými stíhačkami, v tom prípade sa otázkou začnú adekvátne zaoberať aj vládni predstavitelia," doplnila pre TASR hovorkyňa rezortu obrany hovorkyňa Martina Kakaščíková.



Karas je v tejto súvislosti presvedčený, že by rozhodnutie mohla prijať aj vláda. Z dôvodu právnej istoty je však podľa neho lepšie, aby uznesenie prijal parlament. "Plne rešpektujem, že vo veci bude rozhodovať národná rada. Je to v súlade s mojím názorom aj odporúčaním," doplnil Karas



Čo sa týka podpory darovania stíhačiek Ukrajine, podľa Naďa by mohli byť za aj bývalí koaliční partneri vrátane SaS. Keďže boli splnené podmienky mimoparlamentného Hlasu-SD, verí aj v podporu jeho poslancov.



K téme stíhačiek inicioval opozičný Smer-SD opäť mimoriadnu schôdzu NR SR, ani v utorok však parlament nebol uznášaniaschopný. Schôdzu inicioval Smer-SD. Chcel presadiť uznesenie, ktorým má parlament vysloviť nesúhlas s odovzdaním bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine. Poslanci pripomenuli, že vláde bola vyslovená nedôvera a nemá preto kompetencie rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky, medzi ktoré patrí i poskytnutie stíhačiek. Odovzdanie stíhačiek je podľa Smeru-SD v rozpore s Ústavou SR.