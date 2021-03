Naď ocenil Matovičov krok, KDH želá Hegerovi silu zvládať svoju službu

Bratislava 28. marca (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď ocenil krok premiéra Igora Matoviča (obaja OĽANO), váži si aj konštruktívny dialóg partnerov. Je presvedčený, že aj s Eduardom Hegerom (OĽANO) na čele vlády môžu ďalej pokračovať na vízii lepšieho Slovenska. V reakcii na oznámenie o výmene premiéra Matoviča s ministrom financií Hegerom to uviedol na sociálnej sieti. Mimoparlamentné KDH praje Hegerovi múdrosť a silu zvládať dôležitú službu na poste premiéra. Výmenu kritizuje šéf mimoparlamentnej Dobrej voľby Tomáš Drucker.



Gesto Matoviča podľa Naďa hovorí, že OĽANO je pripravené naďalej bojovať so zreteľom na voličov. Dodal, že hoci koaličná kríza vyvolala v spoločnosti istú mieru pochybností, s dôverou ľudí sa nezahrávajú. Aj po personálnej zmene podľa jeho slov ostane cieľom budovať spravodlivú krajinu, umožniť jej občanom dôstojne žiť a pracovať, byť hrdým a dobre fungujúcim štátom bez korupčných káuz.



KDH reagovalo tým, že želá Slovensku vládu, ktorá bude slúžiť občanom, sústreďovať sa na ich dobro, zodpovedne riešiť skutočné problémy ľudí a nebude ich zaťažovať vlastnými spormi. Hegerovi preto zaželalo hnutie múdrosť a silu zvládať svoju službu, ak sa premiérom stane.



"Existuje jediné miesto, kde by mohol Igor Matovič škodiť rovnako ako doteraz. A to je na ministerstve financií," uviedol na sociálnej sieti Drucker.



Matovič v nedeľu informoval, že sa má pre vyriešenie koaličnej krízy na poste vymeniť s ministrom financií Hegerom. Ustúpil aj od požiadaviek voči partnerom. Heger už má podporu OĽANO i Sme rodina. S tým šiel na predsedníctvo strany Za ľudí. O stretnutie požiadal i šéfa SaS Richarda Sulíka, ktorý ponuku prijal. SaS je pripravená vrátiť sa do vlády. Heger dodal, že ak získa podporu partnerov, v pondelok (29. 3.) chce požiadať o stretnutie prezidentku SR Zuzanu Čaputovú.