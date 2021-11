Naď: Odklad rozhodnutia o opatreniach si vyžiadala SaS

Bratislava 18. novembra (TASR) – Rozhodnutie vlády o sprísnení protipandemických opatrení sa v utorok (16. 11.) odložilo na žiadosť ministrov SaS, ktorí chceli návrhy prediskutovať v strane. Pred štvrtkovým rokovaním vlády, ktorá má rozhodnúť o podobe nových sprísnených pravidiel, to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



Povedal, že kabinet má záujme rozhodnúť o nových opatreniach ako celok, nie väčšinou, aby to časť koalície negatívne komunikovala. Naď verí, že sa na štvrtkovom rokovaní podarí dohodnúť a schváliť nové opatrenia, ktoré pomôžu zlomiť negatívnu krivku. "Keby to bolo na mne, prijal by som opatrenia, ktoré znížia mobilitu, ale zároveň nebudú trestať zaočkovaných," povedal minister.



Minister financií SR Igor Matovič (OĽANO) otvorene označil správanie strany SaS za nezodpovedné, pripomína mu to jej postoj pred rokom. Očakáva, že si koaličný partner uvedomí vážnosť situácie. "Dúfam, že sa dnes prijmú zodpovedné opatrenia," uviedol pred začiatkom rokovania kabinetu. Zdôraznil, že je dôležité, aby sa sprísnené opatrenia schválili na vláde konsenzom, upozornil, že tak bude ich efekt vyšší.



Ostatní ministri vrátane predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO) i ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) sa pred rokovaním vlády vyjadrovať nechceli, médiá odkázali na brífingy po rokovaní.



Vláda by na štvrtkovom rokovaní mala sprísniť protipandemické opatrenia. Výrazne sa má obmedziť mobilita nezaočkovaných, týkať sa to bude vstupu do obchodov, prevádzok, ale i verejných podujatí. V utorok sa ako možné riešenie spomínal aj lockdown.