Naď odmieta kritiku Hlasu-SD pre nákup 8x8, hovorí o výhodnejšej cene

Bratislava 6. apríla (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) odmieta kritiku mimoparlamentnej strany Hlas-SD v súvislosti s nákupom bojových obrnených vozidiel 8x8 od Fínska. Zdôraznil, že ponuku vybrali na základe férovej súťaže. Argument o vyššej cene fínskeho vozidla Patria oproti predošlej Vydre podľa neho nesedí. Rovnako deklaruje, že percento zapojenia slovenského obranného priemyslu bude minimálne 40 percent a môže dosiahnuť až 60 percent.



"Kým oni (bývalá vláda, pozn. TASR) ponúkali v konfigurácii, ktorú sme si našli ako pripravenú na stole, vozidlo za 4,8 milióna eur s DPH bez komunikačných systémov, čo je ďalších pol milióna, my sme to obstarali za 4,62 milióna s komunikačnými systémami," uviedol Naď na brífingu počas rokovania vlády. Hovorí, že deklarovaná cena 4 milióny s DPH za vozidlo Vydra bol klam voči verejnosti.



Minister tvrdí, že 70 percent zapojenia obranného priemyslu, ktoré v súvislosti s pripravovaným nákupom 8x8 bývalej vlády spomína líder Hlasu a expremiér Peter Pellegrini, nie je ničím podložené. Ako skonštatoval Naď, v súčasnom tendri bude zapojenie vyše 40 percent, pričom môže prekročiť až 60 percent.



Oznámil tiež prípravu konkrétneho projektu SR so spoločnosťou Patria v prospech inej členskej krajiny NATO, ale aj investíciu, ktorá nepriamo súvisí s týmto projektom. "Bude to veľmi dobrá správa pre Slovensko," načrtol.



Mimoparlamentná strana Hlas-SD v stredu vyzvala premiéra Eduarda Hegera a ministra financií Igora Matoviča (obaja OĽANO), aby pozastavili podpis zmluvy na nákup vozidiel 8x8 od Fínska, kým sa nepreskúmajú podmienky obchodu a nepreukáže sa jeho efektivita. Poukazuje najmä na zvýšenie jednotkovej ceny vozidla oproti návrhu predošlého kabinetu a hovorí o slabej garancii zapojenia slovenského obranného priemyslu do nákupu.