Naď: Patríme k najaktívnejším poskytovateľom vojenskej pomoci Ukrajine

Ramstein 21. apríla (TASR) - Slovensko je jedným z najaktívnejších štátov v poskytovaní vojenskej pomoci Ukrajine a je odhodlané v tom pokračovať. Ukrajine bude naďalej posielať aj humanitárnu pomoc. Celkovo Slovensko poskytlo Ukrajine už 12 balíkov pomoci. Vyhlásil to v piatok dočasne poverený minister obrany SR Jaroslav Naď po rokovaní Kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny na leteckej základni Ramstein v Nemecku. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kakaščíková.



Doterajšia pomoc zo Slovenska zahŕňala systém protivzdušnej obrany S-300, odmínovacie systémy Božena, tri desiatky vyradených bojových vozidiel pechoty BVP-1, päť dopravných vrtuľníkov, muníciu, palivo a najnovšie tiež 13 stíhacích lietadiel MiG-29 a časť protilietadlového raketového systému KUB.



Protivzdušná obrana je pre Ukrajinu podľa Naďa kľúčová. "Preto sme boli jednou z prvých krajín, ktoré jej darovali túto strategickú techniku. Verím, že tieto kroky povzbudia viaceré krajiny k rozhodnutiu dodať potrebnú vojenskú pomoc, ktorá by mohla zachrániť ešte viac ľudských životov a pomôže Ukrajine oslobodiť svoje územie," uviedol šéf slovenského rezortu obrany. Zároveň vyjadril spokojnosť z odhodlania medzinárodného spoločenstva pomáhať Ukrajine.



Okrem techniky a humanitárnej pomoci Slovensko podporuje Ukrajinu aj prostredníctvom prevádzky na opravu ukrajinskej vojenskej techniky v Michalovciach. Naď zopakoval, že zo strany SR je všetko pripravené na to, aby sa technika nasadená na Ukrajine mohla začať opravovať.