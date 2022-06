Naď: Počet kybernetických útokov na infraštruktúru rezortu sa zvýšil

Bratislava 21. júna (TASR) - Počet kybernetických útokov na infraštruktúru Ministerstva obrany (MO) SR sa medzi rokmi 2020 a 2021 zvýšil o tretinu. Uviedol to minister Jaroslav Naď (OĽANO) po prerokovaní Správy o plnení úloh Vojenského spravodajstva (VS) za rok 2021. Parlament správu prebral v utorok na neverejnej časti schôdze. Naď tiež informoval, že vzhľadom na nedávne vyhostenie ruských diplomatov eviduje VS zmenu realizácie záujmových aktivít ruských spravodajských služieb u nás.



Minister spresnil, že zintenzívnenie kybernetických útokov zaznamenalo centrum pre kybernetickú obranu vojenského spravodajstva. Primárne išlo podľa neho o útoky z Ruska, Číny, Iránu a KĽDR.



Ruské spravodajské služby to majú na našom území podľa Naďa komplikovanejšie vzhľadom na nižší počet spravodajských dôstojníkov. "Na druhej strane, nebuďme naivní, spolupracovníkov ruských alebo čínskych spravodajských služieb je na Slovensku stále veľmi veľa," podotkol.



Naď pripomenul, že VS rieši snahy o získavanie utajovaných informácií z ministerstva obrany aj iných štátnych inštitúcií, takisto hybridné pôsobenie, ako je propaganda či šírenie dezinformácií.



Zaznamenáva tiež veľkú iniciatívu zo strany cudzích spravodajských služieb komunikovať, respektíve prepájať svoje vzťahy s poslancami Národnej rady (NR) SR, a tak ovplyvňovať dianie na Slovensku. "Primárne sa sústredíme na elimináciu aktivít spravodajských služieb Ruska a Číny," povedal minister. Tajné služby sa podľa neho snažia skontaktovať okrem poslancov aj iných vysokých štátnych úradníkov či príslušníkov ozbrojených síl.



Naď v pléne upozornil poslancov, aby si dávali pozor. "Veľakrát v dobrej viere prijmú pozvanie na nejakú aktivitu, ani nevedia, že priamo tam sú predmetom spravodajského záujmu tej-ktorej krajiny," dodal. Pripomenul medializované informácie, že napríklad asistenti poslancov sa snažili získať utajované správy o činnosti VS či Slovenskej informačnej služby (SIS). O tom informovali predsedu NR SR Borisa Kollára a ďalšie osoby a robia adekvátne závery.



VS podľa ministra nemonitoruje žiadne politicky exponované osoby. "Je pravda, že z času na čas môže nastať situácia, že pri monitorovaní osôb spravodajského záujmu a dostaneme do styku aj s politicky exponovanými osobami," skonštatoval.



Pripomenul tiež, že sa prvýkrát realizovala kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR na vojenskom spravodajstve. "Niektoré závery neboli príjemným čítaním," povedal s tým, že v tejto súvislosti už podávali trestné oznámenia a niektoré už podané dopĺňali.



Okrem správy o VS poslanci preberali aj správu o činnosti SIS. Predseda NR SR ocenil spoluprácu medzi VS, SIS a Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) a tiež spoluprácu so zahraničnými agentúrami. Poslanec zo strany Za ľudí Juraj Šeliga povedal, že v pléne sa poslanci dozvedeli aktuálnu bezpečnostnú situáciu. Rozprávali sa podľa neho aj o tom, v akej miere spolupracuje SIS s orgánmi činnými v trestnom konaní. "Bolo nám komunikované, že všetky podnety, ktoré prichádzajú na službu, sú vybavované," dodal. Myslí si, že situácia v SIS je stabilizovaná. Podotkol, že by služba potrebovala viac peňazí pre svoju činnosť.