Naď: Poľsko by mohlo začať strážiť vzdušný priestor SR už v lete

Bratislava 11. mája (TASR) - Poľsko by mohlo začať strážiť vzdušný priestor SR v priebehu leta alebo začiatkom jesene, predpokladá minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



„Zatiaľ nemáme presne stanovený termín, záleží to od toho, kedy podpíšeme s Poliakmi relevantné technické dokumenty, ktoré k tomu potrebujeme,“ vysvetlil.



Diskusia o možnom poskytnutí stíhacích lietadiel MiG-29 Ukrajine podľa neho nie je na stole. Ako vysvetlil, ukrajinskými prioritami je aktuálne pozemná technika. Zopakoval, že slovenských tankov T-72 sa Slovensko vzdá, až keď bude mať adekvátnu náhradu. Diskutuje sa o tom s viacerými krajinami.



Minister potvrdil tiež zámer do roku 2024 zvýšiť počet príslušníkov Ozbrojených síl SR z aktuálnych približne 14.000 na 17.000.