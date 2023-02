Naď: Pomoc Ukrajine je investíciou aj do našej bezpečnosti

Bratislava 22. februára (TASR) - Poskytovanie pomoci Ukrajine je investíciou aj do našej bezpečnosti. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol v súvislosti s blížiacim sa prvým rokom vojny. Slovensko už poskytlo Ukrajine pomoc v hodnote 168 miliónov eur. Ozbrojené sily SR sa zapájajú aj do výcviku ukrajinských vojakov. Rezort obrany deklaruje, že darovaním vojenskej techniky a materiálu Slovensko neoslabilo vlastnú obranyschopnosť.



"Snažíme sa pomáhať, ako vieme. Je to nielen v súlade s našimi národnými základnými bezpečnostnými záujmami, aby sme vojnu držali čo najďalej od SR, ale zároveň je to v prvom rade otázka ľudskosti," uviedol Naď v stredu po rokovaní vlády. Deklaroval pokračovanie pomoci minimálne dovtedy, kým bude pri moci aktuálna vláda.



V súčasnosti je otázkou poskytnutie stíhačiek MiG-29. Naď hovorí, že potrebuje jasné politické stanovisko a potom ich darovanie môžu schváliť vláda a parlament. Ďalší balík pomoci by mohol obsahovať aj časť systému protivzdušnej obrany Kub. Rokuje sa aj možnosti náhrady v prípade možného darovania tankov T-72.



Slovensko už poskytlo Ukrajine napríklad systém protivzdušnej obrany S-300, odmínovacie systémy Božena, päť dopravných vrtuľníkov, muníciu či palivo. Za 30 vyradených bojových vozidiel pechoty BVP-1 darovaných Ukrajine postupne prichádzajú z Nemecka tanky Leopard 2A4. Obranu východnej hranice SR majú posilniť aj dva komplety systému protivzdušnej obrany Mantis, ktoré má Slovensko dostať bezodplatne a natrvalo od Nemecka.



Ako doplnila hovorkyňa rezortu obrany Martina Kakaščíková, okrem toho Slovensko poskytuje logistický uzol na koordináciu materiálnej a vojenskej pomoci ostatných spojencov Ukrajine. Súčasne sa podieľa na zabezpečení jej prepravy.



Za poskytnutú pomoc dostalo dosiaľ Slovensko z Európskeho mierového nástroja 82 miliónov eur. Okrem toho získalo aj 205,8 milióna dolárov od USA na obmenu zastaranej sovietskej techniky. "Ukrajine sme postúpili techniku bývalej sovietskej výroby, ktorej ďalšie používanie našimi ozbrojenými silami už nemalo perspektívu a v budúcnosti by bola i tak nahradená," skonštatovala hovorkyňa.



Ministerstvo hovorí aj o prehĺbení vojensko-politickej spolupráce SR so spojencami a ďalšími krajinami euroatlantického priestoru. Poukázalo na posilnenie bezpečnosti aj vďaka pôsobeniu aliančnej skupiny priamo na našom území. Kľúčovými partnermi v rámci rozvoja bilaterálnej spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany v roku 2022 boli podľa rezortu USA, Nemecko a Česká republika.



Vlani poskytli slovenské ozbrojené sily základný výcvik približne 400 ukrajinským občanom na území SR. V poskytovaní výcviku pokračujú aj v tomto roku v rámci novovytvorenej vojenskej asistenčnej misie EÚ (European Union Assistance Mission Ukraine, EUMAM UA) na území členských štátov Európskej únie.



"Spolu so slovenským obranným priemyslom využívame ďalšie možnosti podpory Ukrajiny. Ide o samohybné húfnice Zuzana, či odmínovacie systémy Božena a opravu poškodenej techniky. Sme aktívnym členom Kodanskej konferencie pre Ukrajinu, v rámci ktorej sa usilujeme zvýšiť výrobné kapacity obranného priemyslu," priblížila hovorkyňa. Poukázala na zámer partnerov vytvoriť medzinárodný fond pre Ukrajinu, ktorý má za cieľ podporovať rozšírenie kapacity obranného priemyslu spojencov.