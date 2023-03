Bratislava 15. marca (TASR) - Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď potvrdil zámer zvýšiť výrobu munície na Slovensku. O téme plánuje hovoriť aj s eurokomisárom pre vnútorný trh Európskej únie Thierrym Bretonom počas jeho avizovanej návštevy SR. Informoval o tom v stredu.



"Pôjdeme navštíviť aj naše podniky, ktoré realizujú výrobu munície, s cieľom ešte viac zvýšiť produkciu. My sme už urobili opatrenia, aby sme navýšili produkciu a chceme ju ešte zvýšiť," avizoval Naď. Ako predpokladá, Európska komisia má k tomu čo povedať.



Výrobu munície podľa slov Naďa už zdvojnásobili, teraz ju chcú zvýšiť o ďalších sto percent. "Ak sa to podarí, bude si to vyžadovať investície, budeme sa o tom rozprávať aj s pánom eurokomisárom," dodal.



Termín návštevy eurokomisára zatiaľ neoznámil, keďže ešte nebol definitívne potvrdený.



Eurokomisár tento týždeň oznámil, že Európska únia bude konať tak, aby zvýšila produkciu munície určenej pre Ukrajinu zo závodov 15 priemyselných skupín v 11 krajinách Európy. Ako uviedol v tejto súvislosti, vojna na Ukrajine sa zmenila na zákopovú, pričom Ukrajinci sú závislí od dodávok munície z Európy. Ukrajinská armáda už niekoľko týždňov žiada EÚ o dodávky munície kalibru 155 mm.