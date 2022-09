Naď považuje hroziace výpovede lekárov za vydieranie štátu

Bratislava 7. septembra (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) považuje avizované hromadné výpovede lekárov za vydieranie štátu a spoločnosti. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády.



"Nemyslím si, že v tejto situácii s energetickou krízou a infláciou je čas, aby sme tu z politických záujmov spôsobovali tlaky na zdravotnícky sektor," skonštatoval.



Naď skritizoval aj šéfa lekárskych odborárov Petra Visolajského. Počas predošlých vlád podľa neho nerobil takéto zásadné vyhlásenia. "Do roku 2020, kým prišla kríza s COVID-19, bolo zdravotníctvo na sto percent perfektné?" podotkol.



Poukázal pritom, že návrh na zvýšenie platov lekárov je väčší ako pri ostatných skupinách. Zdravotnícky personál podľa neho dostal počas pandémie i množstvo finančných stimulov.



Visolajského skritizoval už skôr premiér Eduard Heger (OĽANO). Na utorkovej (6. 9.) tlačovej konferencii vyhlásil, že na výpovede lekárov nevidí dôvod. Súčasná vláda podľa neho pracuje na rozsiahlych reformách v zdravotníctve.



Šéf Lekárskeho odborového združenia reagoval, že ku krokom ministrov sa tvrdo vyjadrovali aj v minulosti. Počas vlád Roberta Fica (Smer-SD) podávali lekári podľa neho výpovede štyrikrát. Upozornil, že počas pandémie ochorenia COVID-19 sa situácia s nedostatkom zdravotníkov zhoršila v celej Európe. Pre zanedbané zdravotníctvo sa podľa neho v súčasnosti zatvárajú plné nemocničné oddelenia pre nedostatok lekárov a sestier.



Hromadné výpovede Visolajský avizoval po augustovom rokovaní na Úrade vlády SR. Uviedol, že iná možnosť neexistuje. Poukázal na to, že vláda na niektoré požiadavky lekárskych odborov stále nepredstavila riešenia.