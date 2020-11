Naď: Pre ľudí s COVID-19 by mohlo slúžiť zariadenie v N. Polianke

Bratislava 4. novembra (TASR) – Na doliečenie pacientov s ochorením COVID-19 by mohli slúžiť zariadenia v Novej Polianke a Smrekovici. Počas stredajšieho rokovania vlády to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že o tom rokujú s ministerstvom zdravotníctva.



Pacienti s novým koronavírusom, ktorí sú v nemocnici a potrebujú ešte doliečenie, by sa mohli podľa Naďa presunúť do týchto zariadení. Ako tvrdí, takýmto spôsobom sa uvoľnia kapacity v nemocniciach.



Ak niekto stratil certifikát o výsledku z víkendového testovania, musí ísť na PCR testy alebo na druhé kolo testovania antigénovými testami. "Dovtedy musí človek konať tak, ako keby na tom testovaní nebol," uviedol Naď. Zároveň odporúča ľuďom, aby sa nedávali len tak pretestovať, ak nie sú v okrese, kde bude druhé kolo. Testovať by sa podľa neho mali ľudia, ktorí sa nachádzajú v regióne, kde sa bude druhé kolo testovania realizovať, alebo ak tam plánujú ísť.



Naď poznamenal, že veľa samospráv, kde mali nízke percento pozitívnych ľudí, chce napriek tomu opäť pretestovať ľudí. Na jeho prekvapenie sú aj také samosprávy, ktoré majú byť pretestované a nechcú, aby sa testovanie opäť organizovalo. Podľa jeho slov sa nájdu aj takí, ktorí sú radi, že sa bude u nich v regióne opäť testovať. Zároveň potvrdil, že nemocnice a zariadenia sociálnych služieb budú testovať bez ohľadu na to, v akom regióne sa nachádzajú.



Zároveň potvrdil, že v stredu bude prezentovaný zákaz vychádzania. "Regióny, ktoré nebudú testované, budú mať certifikát platný o týždeň dlhšie. Tie regióny, ktoré budú testované, tam budú musieť mať nový certifikát," poznamenal Naď.