Naď: Prišli prví českí vojaci v rámci posilňovania hranice NATO

Bratislava 4. apríla (TASR) - V pondelok prichádzajú na územie Slovenska prví českí vojaci v rámci posilňovania východnej hranice NATO. Malo by ísť približne o 200 vojakov, ktorí budú postupne prichádzať do výcvikového centra Lešť. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



"V ďalších dňoch budeme napĺňať mandát, ktorý dala Národná rada SR na pôsobenie aliančných vojakov s cieľom obrániť naše územie pred potencionálnym agresorom," doplnil minister.



Armáda ČR informovala, že úlohou českých vojakov je odstrašiť nepriateľa a brániť hranice Severoatlantickej aliancie. Česi budú na Slovensku veliť mnohonárodnej bojovej skupine, schválený mandát ráta s prítomnosťou do 600 českých vojakov. Do takzvanej "battlegroup" sa majú zapojiť aj vojaci z Holandska, Nemecka, Poľska, Slovinska a USA.



Naď reagoval aj na správy o zabíjaní civilistov v meste Buča, ležiacom v Kyjevskej oblasti. Myslí si, že spôsob boja a pravdepodobne aj stratégia Ruskej federácie sa mení. "Faktom je, že postupne, ako sú vytláčaní z priestorov okolo mesta Kyjev, aj medzinárodnými organizáciami je zaznamenané až brutálne šialenstvo, ktoré tam ruskí vojaci realizovali v ostatných dňoch a týždňoch," povedal s tým, že medzinárodné organizácie potvrdili úmrtie desiatok až stoviek ľudí, civilov bez akéhokoľvek bojového nasadenia vrátane žien a detí.



"Toto je to, čomu Putin hovorí denacifikácia Ukrajiny. Nie je to nič iné, ako vyvražďovanie nevinných obyvateľov a zásadné páchanie vojnových zločinov," vyhlásil s tým, že je potrebné správať sa zodpovedne z hľadiska napĺňania sankcií a vytvárania nových sankcií voči Rusku.