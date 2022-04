Naď: Rady aktívnych záloh OS SR by sa mohli rozširovať už v roku 2023

Kaluža 1. apríla (TASR) – Rady aktívnych záloh Ozbrojených síl (OS) SR by sa mohli začať rozširovať už v roku 2023. Stane sa tak v prípade, ak vláda a Národná rada SR tento rok odobria novelu zákona o brannej povinnosti. V piatok to pre médiá uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



"Tento rok predložíme na rokovanie vlády i národnej rady zákon, ktorý bude kompletne meniť prístup k aktívnym zálohám tak, aby boli otvorené pre širšiu verejnosť ako doteraz," uviedol s tým, že kým dosiaľ sa do armádnych aktívnych záloh mohli hlásiť len bývalí vojaci a policajti, po novom by to mal byť "každý občan nad 18 rokov, ktorý splní kritériá". Naď očakáva, že novela "výrazným spôsobom" zvýši záujem verejnosti o vstup do aktívnych záloh.



Ako tiež ozrejmil, OS SR aktuálne evidujú vysoký záujem o vstup do ich služieb. "Od minulého roka je záujem najväčší, aký v histórii bol. Skoro desať ľudí sa hlási na každú jednu voľnú pozíciu," povedal.