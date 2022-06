Naď rokoval s holandskou ministerkou obrany o obrannej spolupráci

Amsterdam 23. júna (TASR) - Slovenská republika si váži holandský príspevok do vznikajúcej mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku v podobe systému Patriot a jeho obsluhujúceho personálu. Počas štvrtkového stretnutia s holandskou ministerkou obrany Kajsou Ollongrenovou to v Haagu vyhlásil šéf slovenského silového rezortu Jaroslav Naď. TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Práve takéto silné gestá solidarity našich priateľov nás presviedčajú o tom, že koncept kolektívnej bezpečnosti nie je iba prázdnou frázou, ale jadrom euroatlantického spojenectva, ktorého rezultátom je skutočné posilnenie našich obranných spôsobilostí," uviedol Naď.



Minister obrany SR so svojou holandskou rezortnou partnerkou diskutoval o bezpečnostnej situácii v Európe v kontexte vojny na Ukrajine, aktuálnych procesoch v rámci transatlantického partnerstva, ako aj o slovensko-holandskej obrannej spolupráci a príležitostiach na jej rozvoj. Obaja si zároveň vymenili postoje súvisiace s nadchádzajúcim summitom NATO. Okrem toho zhodnotili doterajšiu slovensko-holandskú spoluprácu, ktorej úspešným príkladom je podľa nich nielen pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl oboch krajín v rámci medzinárodného krízového manažmentu, ale aj účasť na spoločných medzinárodných cvičeniach či aktivity v oblasti vzdelávania a výcviku, doplnil komunikačný odbor MO SR.