Naď: S premiérom máme svoju víziu, čoskoro o nej budeme informovať

Bratislava 9. februára (TASR) - Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď potvrdil, že čoskoro budú s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom (obaja OĽANO) informovať o svojej vízii v politike. Povedal, že ich spoločný projekt je jedna z alternatív. Volič si podľa neho zaslúži stredopravú slušnú alternatívu a stranu, ktorá bude robiť reformy.



"Ja už mám svoju víziu aj s pánom predsedom vlády, hovoríme s mnohými ľuďmi a budeme čoskoro o tom informovať," povedal Naď vo štvrtok novinárom. Dodal, že bude rád, keď sa k nim pridajú aj ľudia ako vedec Robert Mistrík, no o tejto téme s nim nehovoril. "Asi všetci máme rovnaký názor v tom, aby sme spoločne dali dokopy sily a ponúkli voličovi slušnú alternatívu, ktorú bude môcť voliť," povedal.



Volič si podľa Naďa zaslúži stredopravú slušnú alternatívu, stranu, ktorá má záujem robiť reformy a nerieši témy obmedzenia interrupcií či prehnane donekonečna otázky LGBTI+ komunity. "Rozumiem tomu, že treba pomôcť konkrétnym ľuďom, ale nerobiť z toho základné politiky štátu. Štát sa má starať o to, aby ľudia dostávali to, čo potrebujú na svoje žitie, aby tu bola základná zahranično-politická orientácia, bezpečnosť v tejto krajine," dodal.



Rokovania podľa jeho slov prebiehajú v zákulisí, a tak to má byť. "Akýkoľvek nový subjekt vznikne, bude vychádzať jednak z existujúcich tvárí a jednak z nových tvárí, ktoré majú čo v politike povedať. Na takéto konkrétnosti je ešte čas, dajte tomu pár týždňov," odkázal novinárom. Predpokladá, že posuny na politickej mape budú ešte výrazné do 2. júla, čo je očakávaný termín odovzdávania kandidátok pred predčasnými parlamentnými voľbami. Konať sa budú 30. septembra.



Naď počas týždňa v relácii TV Joj Analýzy Na hrane zároveň povedal, že sa už nedokáže "podpisovať" pod stanoviská, ktoré sú preferované v hnutí OĽANO. Nastal podľa neho čas pozrieť sa mimo OĽANO, pretože dochádza k nesúladu. Za prakticky vylúčené považuje, že by sa on alebo Heger objavili na kandidátke mimoparlamentného KDH.