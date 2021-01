Naď sa spojil s ministrom obrany Izraela, témou boli 3D rádiolokátory

Bratislava 22. januára (TASR) – Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) sa v piatok prostredníctvom videohovoru spojil s izraelským ministrom obrany Benjaminom Gantzom. Cieľom rozhovoru bolo naštartovať procesy potrebné na obstaranie nových 3D rádiolokátorov stredného, malého a blízkeho dosahu, ktoré rezort obrany plánuje nakúpiť na základe vládou schváleného mandátu formou vláda – vláda od štátu Izrael. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



„Dlho nezodpovedaná otázka zabezpečenia vzdušného priestoru Slovenskej republiky už pozná konkrétnu odpoveď. Dostali sme mandát na realizáciu tohto projektu a ja verím, že sa nám v priebehu nasledujúcich týždňov podarí dorokovať potrebné podmienky a ďalšie kroky, ktoré budú smerovať k dosiahnutiu finálnej dohody,“ uviedol Naď. Doplnil, že obe strany deklarovali pripravenosť začať práce v jednotlivých oblastiach prípravy celého kontraktu.



Minister Naď oboznámil izraelského ministra obrany so základným časovým rámcom postupu prác, informoval ho aj o pripravenosti v jednotlivých oblastiach prípravy kontraktu. Predstavil mu tiež základné požiadavky a podmienky vrátane časového rámca, zapojenia domáceho obranného priemyslu a taktiež požadované investície Slovenska v súvislosti s projektom obstarania novej rádiolokačnej techniky.



Vláda schválila, že o obstaraní 17 kusov 3D rádiolokátorov bude SR rokovať s vládou Izraela. Zmluvu má po rokovaniach a odsúhlasení finančnej časti ministerstvom financií uzavrieť minister obrany do 31. marca. Radary majú stáť 148,2 milióna eur. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu do konca marca, bude rezort obrany rokovať s vládou Veľkej Británie a následne prípadne s vládou Francúzskej republiky.



S obstarávaním radarov začalo ešte predošlé vedenie rezortu. Súčasný minister sa rozhodol upraviť súťaž pre otázky týkajúce sa transparentnosti procesu.