Naď si nemyslí, že vláda príjme rozhodnutia predtým, ako rozhodne ÚKŠ

Bratislava 14. decembra (TASR) - Vláda by v pondelok nemala prijať žiadne rozhodnutie, ktoré sa bude týkať sprísnených opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19. K tomu by mala pristúpiť až potom, ako o návrhoch bude rokovať ústredný krízový štáb (ÚKŠ). Pred pondelkovým rokovaním kabinetu to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO). Vysvetlil, že na vláde majú vystúpiť členovia pandemickej komisie a oboznámiť so súčasnou epidemiologickou situáciou aj ministrov, ktorí sa jej rokovaní nezúčastňujú.



Naď očakáva, že hlas odborníkov presvedčí všetkých členov vlády o tom, aké opatrenia je potrebné prijímať. "Keď budú všetci členovia vlády počuť, aká je situácia, verím, že nebudú spochybňovať akékoľvek opatrenia," zdôraznil Naď. Definitívne rozhodnutie sa však podľa neho verejnosť dozvie až vtedy, keď "bude viac braná do úvahy zodpovednosť ako politikárčenie".



Naď nechcel konkretizovať nič o možnostiach, ktoré môžu byť prijaté pri sprísňovaní opatrení. „Bude sa určite hovoriť o všetkom, o čom diskutovala pandemická komisia, aj o zákaze vychádzania,“ povedal. Prípadné výnimky zo zákazu vychádzania si predstaviť nevie. Za jedinú výnimku by považoval testovanie, na plošné však nie je dostatok testov. Ani riešenie nakúpiť testy od susedných krajín nevníma ako reálne. "Na to by bola potrebná medzinárodná dohoda, tá sa tvorí týždne,“ upozornil.



Potvrdil zároveň, že bolo podaných sedem trestných oznámení na autorov vyhrážok, ktoré jeho rodine adresovali na sociálnych sieťach. „Bolo ich sedem, päť som podal ja, bezpečnostné zložky podali ďalšie dve," ozrejmil. „Ak sa bude niekto vyhrážať smrťou mojim deťom, budem podávať trestné oznámenie jedno za druhým," zdôraznil.