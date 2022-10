Naď si s pozostalými uctil pamiatku obetí leteckej nehody v Hejciach

Šajkovac/Bratislava 4. októbra (TASR) - Pozostalí po obetiach leteckej nehody v Hejciach 16 rokov po tragédii po prvý raz navštívili miesta v Kosove, kde slúžili ich blízki. Pamiatku 42 zosnulých vojakov si v utorok pripomenuli spoločne s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) na pietnej spomienke pri pamätníku na veliteľstve mierovej misie NATO v Kosove (KFOR) aj v obci Šajkovac, kde mali vojenskú základňu.



"Sľúbil som im, že v priebehu tohto roka tú cestu určite zrealizujeme. Som rád, že sa to podarilo," povedal minister obrany. Ako uviedli viacerí pozostalí, už neverili, že sa do Kosova niekedy dostanú. Sľub dostali ešte od prezidenta Ivana Gašparoviča. "Keď sme si pripomínali 16. výročie tragédie v maďarskej obci Hejce 19. januára, prišli za mnou viacerí pozostalí a povedali, že opakovane žiadali mojich predchodcov, aby mohli prísť sem do Kosova. Aby mohli byť na tých miestach, kde slúžili ich deti, synovia, dcéry, manželia, manželky," poukázal Naď.



Nie všetci pozostalí sa rozhodli pre cestu do Kosova. V súčasnosti sa podľa ministra diskutuje tiež o tom, či spomienkovú slávnosť v Hejciach organizovať každý rok alebo len raz, napríklad za päť rokov. Ide o návrh väčšej skupiny pozostalých a odporúčajú to aj psychológovia. "Šestnásť rokov je relatívne dlhý vek, ktorý môže mať vplyvy na rodiny, pre mnohých je to stále veľmi citlivá otázka, možno si nechcú viac jatriť rany," povedal.



Naď verí, že pozostalým pomohlo vyrovnať sa s tragédiou aj sprístupnenie vyšetrovacieho spisu krátko po jeho nástupe do funkcie. Ako podotkol, s udalosťou sa spája veľa konšpiračných teórií, ktoré sa najlepšie odstránia otvoreným hovorením o vtedajších udalostiach.



Havária slovenského vojenského lietadla pri maďarskej obci Hejce bola najväčším leteckým nešťastím v dejinách samostatného Slovenska. Lietadlo AN-24 viezlo 19. januára 2006 slovenských vojakov vracajúcich sa z misie KFOR. Nehodu prežil iba npor. Martin Farkaš.



V KFOR v súčasnosti pôsobí vyše 3700 vojakov z 27 krajín. Misia vznikla v roku 1999 na základe rezolúcie OSN. Jej cieľom je prispieť k zabezpečeniu bezpečného prostredia a slobody pohybu pre všetky komunity v Kosove. Má tiež podporiť rozvoj profesionálnych, demokratických a multietnických bezpečnostných štruktúr v Kosove.











(osobitná spravodajkyňa TASR Katarína Bačová)