Naď si vo Francúzsku pripomenul protifašistický odboj

Agde 9. októbra (TASR) - Minister obrany SR Jaroslav Naď si na konci svojej pracovnej cesty vo Francúzsku pripomenul pri Pamätnej tabuli československej armády v juhofrancúzskom meste Agde zásluhy československých vojenských jednotiek, ktoré boli súčasťou protifašistického odboja. TASR o tom v sobotu informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Láska k vlasti, boj proti fašizmu, trpká porážka – boj sa však nekončí. Tieto slová vystihujú hrdinstvo Slovákov a Čechov, ktorí stáli pri obnovení československej armády vo Francúzsku. Ani diaľka neoslabila ich vlastenectvo a odhodlanie bojovať za nadčasové hodnoty slobody a demokracie. Veľkí synovia malých národov," uviedol minister obrany po tichej spomienke v Agde venovanej príslušníkom 1. československej divízie vo Francúzsku, ale aj všetkým vojakom, ktorí zahynuli v druhej svetovej vojne.



Slovenská delegácia sa po pietnej spomienke v Agde presunula do obce Paulhan, kde si pripomenula aj pamiatku generála Milana Rastislava Štefánika. Pri soche jednej z najväčších osobností slovenského národa vyjadril minister obrany úprimné poďakovanie obci - jej predstaviteľom a tiež obyvateľom za dlhodobú starostlivosť o tento monument - a udelil jej Pamätnú medailu k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny.



In memoriam ocenil minister obrany aj vojnového pilota Isidora Augusta Marie Louis Paulhana, ktorý 22. novembra 1915 ako veliteľ francúzskej letky vykonal prelet s vážne chorým Milanom Rastislavom Štefánikom zo srbského mesta Prizren do albánskeho prístavu Vlorë, čím mu zachránil život. Jeho hrdinský čin sa do histórie letectva zapísal ako pravdepodobne prvý letecký prevoz chorého.