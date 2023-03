Naď: Slovensko by mohlo stíhačky na Ukrajinu poslať spolu s Poľskom

Bratislava 9. marca (TASR) - Slovensko by mohlo poslať stíhačky MiG-29 na Ukrajinu spolu s Poľskom. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď to potvrdil vo štvrtok s tým, že rozhodnutie o poskytnutí lietadiel ešte nebolo urobené, keďže ho musí spraviť vláda alebo parlament. Avizoval tiež novú ponuku náhrady za migy, ktorá podľa neho niekoľkonásobne prevyšuje hodnotu stíhačiek.



"Mám oficiálnu informáciu a potvrdil to aj poľský prezident vo svojom vyjadrení pre CNN, že oni sú pripravení takýmto spôsobom konať. Je to správne, lebo si uvedomujú, že migy vedia zachraňovať ľudské životy a nám sú už naozaj zbytočné. Rozhodnuté to nie je, lebo na to treba urobiť rozhodnutie či už vlády, alebo národnej rady, o tom sa teraz rokuje," uviedol Naď.



Šéf rezortu by uvítal, aby sa v Ústave SR jasne stanovilo, kto má aké právomoci v prípade dočasne poverenej vlády. Nemyslí si, že o záležitostiach, ako je darovanie stíhačiek, by mala rozhodovať prezidentka. "Ak by to malo byť stanovené, tak by to rozhodnutie malo ísť na vládu," vyhlásil s tým, že by išlo podľa neho o najsprávnejšie a najjednoduchšie riešenie.



Naď zároveň vyzval, aby sa rozhodnutie o migoch už prijalo, odmieta politikárčenie. Ako pripomenul, migy môžu na Ukrajine zachraňovať životy a Slovensko ich viac nepotrebuje.