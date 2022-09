Naď: Slovensko je pripravené rokovať o výcviku Ukrajincov na území SR

Ramstein/Bratislava 8. septembra (TASR) - Na Slovensku by mohol prebiehať výcvik ukrajinských ozbrojených síl. Vo štvrtok to počas návštevy leteckej základne Ramstein v Nemecku uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Verím, že posilňovaním budovania kapacít a spôsobilostí ukrajinských ozbrojených síl budeme čoraz bližšie k ukončeniu tejto nezmyselnej ruskej agresie a víťazstvu slobodnej Ukrajiny," vyhlásil Naď.



Podľa ministra obrany je Slovenská republika pripravená hovoriť o výcviku ukrajinských vojakov na území SR. Dodal, že poskytnutie výcviku pre Ukrajincov by mohlo byť "eventuálnym príspevkom do novovytvorenej vojenskej asistenčnej misie EÚ na Ukrajine".



Naď sa v Nemecku zúčastnil na piatom stretnutí Kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny vo formáte ministrov obrany. Témami stretnutia boli situácia na bojisku či materiálne a výcvikové potreby ukrajinskej armády. Predstavitelia rezortov obrany však hovorili aj o posilnení spoločných kapacít obranného priemyslu v záujme podpory obranného úsilia Ukrajiny.